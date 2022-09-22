Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модестас Воробьёвас - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Модестас
    Фамилия Воробьёвас
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 Был в запасе Литва 1:1 Фарерские острова
    • Читайте нас: 
    11