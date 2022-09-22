Модестас Воробьёвас - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Модестас
|Фамилия
|Воробьёвас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Модестас
|Фамилия
|Воробьёвас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Фарерские острова