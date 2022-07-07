Эгзон Бейтулай - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эгзон
|Фамилия
|Бейтулай
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Имя
|Эгзон
|Фамилия
|Бейтулай
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкендия
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -121'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|48'
|28.07.2022
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|3:1
|Валмиера (Валмиера)
|11'
|21.07.2022
|1' -90'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Шкендия (Тетово)
|14.07.2022
|1' -90'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|07.07.2022
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|2:0
|Арарат (Ереван)