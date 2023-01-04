Аркадиуш Реца - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Реца
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Реца
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|89'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|55'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|21
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|89'
|26.02.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|55'
|11.02.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|05.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|86'
|27.01.2023
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|22.01.2023
|1' -80'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|58'
|15.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|1' -67'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|08.11.2022
|1' -75'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|33'
|05.11.2022
|54' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|59'
|30.10.2022
|1' -60'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2022
|64' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|17.09.2022
|1' -71'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|04.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|14.08.2022
|1' -75'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|60'