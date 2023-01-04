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    Аркадиуш Реца - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Аркадиуш
    Фамилия Реца
    Команда Специя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Вес 75
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    89'
    26.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    55'
    11.02.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    86'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 21 1 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    89'
    26.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    55'
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    05.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    86'
    27.01.2023 1' -46' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    22.01.2023 1' -80' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    58'
    15.01.2023 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 1' -67' Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    08.11.2022 1' -75' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    33'
    05.11.2022 54' -90' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    59'
    30.10.2022 1' -60' Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2022 64' -90' Салернитана (Салернитана) 1:0 Специя (Ла Специя)
    17.09.2022 1' -71' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Специя (Ла Специя)
    04.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    31.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Специя (Ла Специя)
    14.08.2022 1' -75' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    60'
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