Статистика по турнирам

Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019