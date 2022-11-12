Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йерди Схаутен - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Йерди
    Фамилия Схаутен
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 88' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    76'
    18.02.2023 1' - 80' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 77' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 71' Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    53'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 20 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -88' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    76'
    18.02.2023 1' -80' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 1' -77' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 1' -71' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    53'
    27.01.2023 1' -86' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    23.01.2023 80' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    15.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    80'
    09.01.2023 69' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 65' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    12.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -90' Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 87' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    08.10.2022 1' -73' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -77' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.09.2022 1' -79' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    54'
    01.09.2022 1' -46' Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 1' -84' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    56'
    21.08.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    14.08.2022 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    • Читайте нас: 
    11