Йерди Схаутен - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Йерди
|Фамилия
|Схаутен
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 8,50
млн
|Имя
|Йерди
|Фамилия
|Схаутен
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 88'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|76'
|18.02.2023
|1' - 80'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 77'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 71'
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|53'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|20
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -88'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|76'
|18.02.2023
|1' -80'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|1' -71'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|53'
|27.01.2023
|1' -86'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|23.01.2023
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|15.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|80'
|09.01.2023
|69' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|65' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|08.10.2022
|1' -73'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|1' -77'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|54'
|01.09.2022
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|1' -84'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|56'
|21.08.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)