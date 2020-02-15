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    Мориц Николас - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Мориц
    Фамилия Николас
    Команда Рода
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 октября 1997 (25 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2020 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:0 Унион (Берлин)
    16.06.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Падерборн (Падерборн)
    13.06.2020 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:2 Унион (Берлин)
    07.06.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    31.05.2020 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Унион (Берлин)
    27.05.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Майнц (Майнц)
    22.05.2020 Был в запасе Герта (Берлин) 4:0 Унион (Берлин)
    17.05.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    24.02.2020 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:2 Унион (Берлин)
    15.02.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 2:3 Байер (Леверкузен)
    08.02.2020 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:2 Унион (Берлин)
    01.02.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 5:0 Унион (Берлин)
    25.01.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Аугсбург (Аугсбург)
    22.12.2019 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 2:1 Унион (Берлин)
    17.12.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    14.12.2019 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:1 Унион (Берлин)
    08.12.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Кельн (Кельн)
    29.11.2019 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Унион (Берлин)
    23.11.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.11.2019 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:3 Унион (Берлин)
    02.11.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Герта (Берлин)
    26.10.2019 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 2:1 Унион (Берлин)
    19.10.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Фрайбург (Фрайбург)
    06.10.2019 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:0 Унион (Берлин)
    27.09.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    21.09.2019 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:0 Унион (Берлин)
    14.09.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 1:2 Вердер (Бремен)
    31.08.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 3:1 Боруссия (Дортмунд)
    24.08.2019 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:1 Унион (Берлин)
    18.08.2019 Был в запасе Унион (Берлин) 0:4 РБ Лейпциг (Лейпциг)
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