Мориц Николас - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Николас
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Николас
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2020
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:0
|Унион (Берлин)
|16.06.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Падерборн (Падерборн)
|13.06.2020
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Унион (Берлин)
|07.06.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|31.05.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Унион (Берлин)
|27.05.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|22.05.2020
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|4:0
|Унион (Берлин)
|17.05.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|24.02.2020
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Унион (Берлин)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Унион (Берлин)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|5:0
|Унион (Берлин)
|25.01.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:1
|Унион (Берлин)
|17.12.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:1
|Унион (Берлин)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|29.11.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Унион (Берлин)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:3
|Унион (Берлин)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Герта (Берлин)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:1
|Унион (Берлин)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:0
|Унион (Берлин)
|27.09.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Унион (Берлин)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:2
|Вердер (Бремен)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|3:1
|Боруссия (Дортмунд)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:1
|Унион (Берлин)
|18.08.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)