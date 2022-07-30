Йосуа Меес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Йосуа
|Фамилия
|Меес
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йосуа
|Фамилия
|Меес
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Регенсбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|30.07.2022
|1' -79'
|Регенсбург (Регенсбург)
|3:2
(4:3)п
|Кельн (Кельн)