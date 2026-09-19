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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АДО Ден Хааг
Никлас Тиде
Статистика
€ 350 тыс
Никлас Тиде - статистика
АДО Ден Хааг
14 апреля 1999 (27)
#23 | Вратарь
187 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АДО Ден Хааг
1 : 1
19.09.2026
Камбур
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Твенте
2 : 0
12.09.2026
АДО Ден Хааг
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
06.09.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 2
30.08.2026
АДО Ден Хааг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ульм 1846
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
25.04.2025
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ульм 1846
2 : 3
20.04.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ульм 1846
1 : 0
12.04.2025
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 1
06.04.2025
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ульм 1846
2 : 1
28.03.2025
Дармштадт
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
0 : 0
16.03.2025
Ульм 1846
15' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ульм 1846
0 : 1
08.03.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ульм 1846
0 : 0
22.02.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 0
16.02.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ульм 1846
0 : 2
08.02.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Фортуна
3 : 2
01.02.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
18.01.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
0 : 0
21.12.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ульм 1846
1 : 1
14.12.2024
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3 : 2
07.12.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
32'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
23.11.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Магдебург
0 : 0
09.11.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ульм 1846
0 : 0
01.11.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
27.10.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ульм 1846
0 : 1
20.10.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 0
05.10.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Был в запасе
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