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Рафаэль Чикош
Статистика
Рафаэль Чикош - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1990 (36), Джидда
#5 | Защитник
187 см
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
29
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 3
20.10.2024
Нэшвилл
61' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 3
03.10.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
1' - 90'
90'
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Чикаго Файр
1 : 4
01.09.2024
Интер Майами
1' - 90'
64'
США. МЛС, 37 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
25.08.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Интер Майами
2 : 1
21.07.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
73'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
0 : 0
14.07.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 76'
США. МЛС, 32 тур
Сан-Хосе
1 : 0
08.07.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
24'
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
4 : 3
04.07.2024
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
30.06.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Орландо Сити
4 : 2
23.06.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.05.2024
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
1 : 3
19.05.2024
Коламбус
1' - 90'
24'
США. МЛС, 18 тур
Чикаго Файр
0 : 1
16.05.2024
Шарлотт
1' - 90'
50'
США. МЛС, 17 тур
Сент-Луис
3 : 1
12.05.2024
Чикаго Файр
72' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 53'
США. МЛС, 14 тур
Чикаго Файр
0 : 0
28.04.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
14.04.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
75'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
68'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
4 : 3
16.03.2024
Монреаль
1' - 90'
45'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
2 : 1
10.03.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
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