Симон Штрауди - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Штрауди
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Штрауди
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 88'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|55' 17'
|18.02.2023
|1' - 74'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|10
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -88'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|25.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|55' 17'
|18.02.2023
|1' -74'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|66'
|13.11.2022
|59' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|1' -79'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)