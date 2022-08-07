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    Симон Штрауди - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Симон
    Фамилия Штрауди
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1999 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 88' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 1' - 90' Штурм 1:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    55' 17'
    18.02.2023 1' - 74' Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    66'
    Статистика по турнирам
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