Рифет Капич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рифет
|Фамилия
|Капич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Рифет
|Фамилия
|Капич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.11.2022
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|50'
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)