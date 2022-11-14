Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рифет Капич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Рифет
    Фамилия Капич
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.11.2022 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    50'
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    • Читайте нас: 
    11