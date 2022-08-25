Каули - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Каули
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Каули
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|7
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|10'
|15.09.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|74'
|08.09.2022
|1' -87'
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|72'
|25.08.2022
|64' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)