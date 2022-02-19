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    Себастьян Василиадис - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Василиадис
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 1' -63' Арминия (Билефельд) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    06.05.2022 67' -90' Бохум (Бохум) 2:1 Арминия (Билефельд)
    30.04.2022 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Герта (Берлин)
    23.04.2022 1' -77' Кельн (Кельн) 3:1 Арминия (Билефельд)
    17.04.2022 45' -90' Арминия (Билефельд) 0:3 Бавария (Мюнхен)
    19.03.2022 1' -46' Майнц (Майнц) 4:0 Арминия (Билефельд)
    13.03.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Арминия (Билефельд)
    04.03.2022 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:1 Аугсбург (Аугсбург)
    45'
    26.02.2022 1' -46' Байер (Леверкузен) 3:0 Арминия (Билефельд)
    19.02.2022 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:0 Унион (Берлин)
    13.02.2022 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:0 Арминия (Билефельд)
    05.02.2022 1' -62' Арминия (Билефельд) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.01.2022 1' -61' Айнтрахт (Франкфурт) 0:2 Арминия (Билефельд)
    16.01.2022 1' -62' Арминия (Билефельд) 2:2 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    38'
    08.01.2022 1' -82' Фрайбург (Фрайбург) 2:2 Арминия (Билефельд)
    18.12.2021 1' -58' РБ Лейпциг (Лейпциг) 0:2 Арминия (Билефельд)
    14.12.2021 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:0 Бохум (Бохум)
    27.11.2021 1' -78' Бавария (Мюнхен) 1:0 Арминия (Билефельд)
    20.11.2021 1' -66' Арминия (Билефельд) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    47'
    06.11.2021 1' -60' Штутгарт (Штутгарт) 0:1 Арминия (Билефельд)
    30.10.2021 78' -90' Арминия (Билефельд) 1:2 Майнц (Майнц)
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