Себастьян Василиадис - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Василиадис
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Василиадис
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|19
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|1' -63'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|06.05.2022
|67' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Герта (Берлин)
|23.04.2022
|1' -77'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Арминия (Билефельд)
|17.04.2022
|45' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|19.03.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Арминия (Билефельд)
|13.03.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Арминия (Билефельд)
|04.03.2022
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|45'
|26.02.2022
|1' -46'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|19.02.2022
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:0
|Унион (Берлин)
|13.02.2022
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|05.02.2022
|1' -62'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.01.2022
|1' -61'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:2
|Арминия (Билефельд)
|16.01.2022
|1' -62'
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|38'
|08.01.2022
|1' -82'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:2
|Арминия (Билефельд)
|18.12.2021
|1' -58'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|0:2
|Арминия (Билефельд)
|14.12.2021
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|27.11.2021
|1' -78'
|Бавария (Мюнхен)
|1:0
|Арминия (Билефельд)
|20.11.2021
|1' -66'
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|47'
|06.11.2021
|1' -60'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Арминия (Билефельд)
|30.10.2021
|78' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:2
|Майнц (Майнц)