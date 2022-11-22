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    Мохамед Дрегер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Дрегер
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Фрайбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июня 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 75' Люцерн 1:0 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 80' Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    31'
    05.02.2023 1' - 90' Люцерн 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 Был в запасе Тунис 1:0 Франция
    26.11.2022 1' -46' Тунис 0:1 Австралия
    22.11.2022 1' -88' Дания 0:0 Тунис
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