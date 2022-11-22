Мохамед Дрегер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Дрегер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Дрегер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 75'
|Люцерн
|1:0
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 80'
|Санкт-Галлен
|2:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|31'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 19 тур