Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Кай Прегер - статистика

Оснабрюк
15 мая 1992 (34)
#10 | Нападающий
177 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
27
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
30.03.2025
Нюрнберг
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 45'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
22.12.2024
Дармштадт
1' - 90'
65'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
4 : 2
13.12.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
08.12.2024
Кельн
1' - 88'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
24.11.2024
Магдебург
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 81'
51'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
02.11.2024
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Нюрнберг
8 : 3
25.10.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
49'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
19.10.2024
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 0
04.10.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
1' - 75'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 81'
80'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
09.08.2024
Ульм 1846
1' - 87'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+