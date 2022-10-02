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    Шимон Журковски - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Шимон
    Фамилия Журковски
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Тыхы
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 5,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 64' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 2 0 0 0 0
    Фиорентина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 64' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 82' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    09.11.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Салернитана (Салернитана)
    06.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    30.10.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:4 Интер (Милан)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    10.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:4 Лацио (Рим)
    02.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    18.09.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Верона (Верона)
    03.09.2022 79' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    14.08.2022 71' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Кремонезе (Кремона)
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