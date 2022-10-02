Шимон Журковски - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Шимон
|Фамилия
|Журковски
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыхы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 5,80
млн
|Имя
|Шимон
|Фамилия
|Журковски
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тыхы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|2
|0
|0
|0
|0
|Фиорентина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|64' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|82' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Салернитана (Салернитана)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:4
|Интер (Милан)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.09.2022
|79' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|14.08.2022
|71' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)