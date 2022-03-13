Луис Риоха - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Риоха
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Риоха
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|37
|1
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.05.2022
|1' -67'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.04.2022
|1' -87'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.04.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.04.2022
|1' -86'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.04.2022
|1' -86'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.03.2022
|1' -88'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Гранада (Гранада)
|57'
|13.03.2022
|1' -83'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.02.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.02.2022
|1' -72'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.02.2022
|1' -77'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|05.02.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18'
|23.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|18.01.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.01.2022
|1' -65'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|02.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|90'
|21.12.2021
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2021
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.12.2021
|1' -89'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|88'
|03.12.2021
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.11.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|21'
|20.11.2021
|1' -86'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.11.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|30.10.2021
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|52'
|26.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.10.2021
|1' -77'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|60'
|01.10.2021
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|1' -87'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2021
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.09.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|27.08.2021
|46' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|14.08.2021
|1' -68'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)