Паулинью - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Паулу
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Паулу
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|74' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|77'
|27.02.2023
|1' - 68'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 80'
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|70'
|16.02.2023
|1' - 78'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|35' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|1' -78'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)