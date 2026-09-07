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Кубок лиг Северной Америки
Команды
Толука
Паулинью
Статистика
€ 5,50 млн
Паулинью - статистика
Толука
9 ноября 1992 (33), Барселуш
#26 | Нападающий
188 см
Португалия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
78' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Португалия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
США
0 : 2
01.04.2026
Португалия
61' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
29.03.2026
Португалия
64' - 90'
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