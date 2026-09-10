Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Тиагу Са - статистика

Брага
11 января 1995 (31)
#12 | Вратарь
186 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 1
10.09.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 2
05.09.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Брага
1 : 0
31.08.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Бенфика
2 : 2
11.05.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
1 : 1
03.05.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Санта-Клара
2 : 1
26.04.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
23.04.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 2
19.04.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Брага
1 : 0
12.04.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Морейренcе
0 : 1
04.04.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Брага
1 : 2
22.03.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Брага
2 : 2
07.03.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
1 : 2
28.02.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
2 : 1
14.02.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Брага
3 : 0
08.02.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
3 : 3
03.01.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Брага
2 : 2
28.12.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
1 : 0
19.12.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
2 : 1
02.11.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+