Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Жоан Састре - статистика

АПОЭЛ
30 апреля 1997 (29), Пальма-де-Мальорка
#25 | Защитник
174 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Анортосис
2 : 1
12.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
6 : 0
06.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
21'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
18'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.05.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
10.05.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАОК
3 : 1
03.05.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
0 : 0
05.04.2026
Панатинаикос
1' - 66'
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
2 : 1
22.03.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
ПАОК
3 : 0
15.03.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Олимпиакос
0 : 0
08.03.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Кифисиас
1 : 4
04.03.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
ПАОК
2 : 0
01.03.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
Арис
0 : 0
08.02.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАОК
4 : 1
01.02.2026
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАОК
3 : 0
18.01.2026
ОФИ
88' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панетоликос
0 : 3
10.01.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Левадиакос
2 : 3
30.11.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
3 : 0
23.11.2025
Кифисиас
1' - 68'
Греция. Суперлига, 10 тур
Панатинаикос
2 : 1
09.11.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 5
02.11.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 0
26.10.2025
Волос
1' - 68'
67'
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
0 : 2
19.10.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
2 : 1
05.10.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
3 : 3
28.09.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
20.09.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
14.09.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
1 : 0
31.08.2025
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
1 : 0
24.08.2025
Ларисса
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+