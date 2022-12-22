Жоан Састре - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Жоан
|Фамилия
|Састре
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Жоан
|Фамилия
|Састре
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 88'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -88'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|78'
|30.01.2023
|1' -80'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|49'
|14.01.2023
|1' -74'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|80' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|68'
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|56'
|23.10.2022
|32' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|70' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|76' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.08.2022
|80' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)