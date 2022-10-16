Андер Барренечеа - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Барренечеа
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Барренечеа
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 46'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 88'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|62'
|13.02.2023
|1' - 81'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 46'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|1' -46'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|1' -88'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|62'
|13.02.2023
|1' -81'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|05.02.2023
|1' -46'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|45'
|21.01.2023
|1' -70'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|36'
|14.01.2023
|76' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|75' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|89'
|03.09.2022
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|78' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|14.08.2022
|78' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)