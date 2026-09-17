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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Икер Лосада
Статистика
€ 1,80 млн
Икер Лосада - статистика
Бетис
1 августа 2001 (25)
#14 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леонеса
1 : 0
17.12.2025
Леванте
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
3 : 4
30.10.2025
Леванте
1' - 80'
4'
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