Икер Лосада - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Лосада
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Лосада
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Сельта (Виго)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Гранада (Гранада)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|17.08.2019
|88' -90'
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|90'