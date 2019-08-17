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    Икер Лосада - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Икер
    Фамилия Лосада
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 2001 (21 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    20.10.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Сельта (Виго)
    21.09.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    15.09.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Гранада (Гранада)
    30.08.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    17.08.2019 88' -90' Сельта (Виго) 1:3 Реал (Мадрид)
    90'
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