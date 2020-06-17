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    Габриэль Фернандес - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Габриэль
    Фамилия Фернандес
    Состав Без клуба
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 8 1 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 87' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Сельта (Виго)
    16.07.2020 85' -90' Сельта (Виго) 2:3 Леванте (Валенсия)
    11.07.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Сельта (Виго)
    07.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    04.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Бетис (Севилья)
    30.06.2020 71' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 5:1 Сельта (Виго)
    75'
    27.06.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Барселона (Барселона)
    24.06.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Сельта (Виго)
    21.06.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 6:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    17.06.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Сельта (Виго)
    13.06.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Вильярреал (Вильярреал)
    07.03.2020 70' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Сельта (Виго)
    81'
    22.02.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Леганес (Леганес)
    16.02.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:2 Сельта (Виго)
    09.02.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Севилья (Севилья)
    01.02.2020 1' -78' Валенсия (Валенсия) 1:0 Сельта (Виго)
    26.01.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    19.01.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Сельта (Виго)
    05.01.2020 88' -90' Сельта (Виго) 1:1 Осасуна (Памплона)
    22.12.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:1 Сельта (Виго)
    08.12.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 3:2 Сельта (Виго)
    64' 49' 71'
    29.11.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    24.11.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:3 Сельта (Виго)
    09.11.2019 81' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Сельта (Виго)
    03.11.2019 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    30.10.2019 87' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Сельта (Виго)
    27.10.2019 84' -90' Сельта (Виго) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.10.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    26.09.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    15.09.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Гранада (Гранада)
    30.08.2019 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    17.08.2019 1' -88' Сельта (Виго) 1:3 Реал (Мадрид)
    49'
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