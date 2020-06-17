|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|8
|1
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|87' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|16.07.2020
|85' -90'
|Сельта (Виго)
|2:3
|Леванте (Валенсия)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Сельта (Виго)
|07.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|30.06.2020
|71' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|5:1
|Сельта (Виго)
|75'
|27.06.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|24.06.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Сельта (Виго)
|21.06.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|6:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|17.06.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|13.06.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|07.03.2020
|70' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Сельта (Виго)
|81'
|22.02.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:2
|Сельта (Виго)
|09.02.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|01.02.2020
|1' -78'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Сельта (Виго)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Сельта (Виго)
|05.01.2020
|88' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Сельта (Виго)
|64' 49' 71'
|29.11.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:3
|Сельта (Виго)
|09.11.2019
|81' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Сельта (Виго)
|03.11.2019
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.10.2019
|87' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|27.10.2019
|84' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|26.09.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Гранада (Гранада)
|30.08.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|17.08.2019
|1' -88'
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|49'