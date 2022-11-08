Дани Вивиан - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Вивиан
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Вивиан
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|66'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|17
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|66'
|11.02.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|29.01.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|22.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|58'
|14.01.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.12.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|90'
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|78'
|04.11.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2022
|86' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|11.09.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|21.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|12'
|15.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)