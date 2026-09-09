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Словакия. Найк Лига
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Слован
Светозар Маркович
Статистика
€ 2,50 млн
Светозар Маркович - статистика
Слован
23 марта 2000 (26)
#15 | Защитник
185 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
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Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
1' - 120'
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
2 : 0
11.08.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю
1 : 2
04.08.2026
Слован
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
1 : 1
29.07.2026
Иберия 1999
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
Был в запасе
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