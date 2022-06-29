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    Владислав Тороп - статистика

    #49 | Вратарь
    Имя Владислав
    Фамилия Тороп
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 Был в запасе Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    19.02.2023 1' - 90' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    15.02.2023 Был в запасе ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 1' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 46' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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