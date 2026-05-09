Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Сами Лахссаини - статистика

РААЛ Ла-Лувьер
18 сентября 1998 (28), Льеж
#15 | Полузащитник
177 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РААЛ Ла-Лувьер
32
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
РААЛ Ла-Лувьер
4 : 1
09.05.2026
Серкль Брюгге
1' - 80'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
26.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
19.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
11.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
РААЛ Ла-Лувьер
5 : 5
22.03.2026
Генк
1' - 87'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серкль Брюгге
1 : 3
15.03.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
06.03.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
22.02.2026
Мехелен
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
0 : 0
15.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Юнион СЖ
2 : 1
08.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 1
30.01.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
24.01.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
2 : 3
16.01.2026
РААЛ Ла-Лувьер
46' - 90'
81'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
27.12.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
2 : 1
20.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
13.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Шарлеруа
0 : 0
29.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
23.11.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Антверпен
3 : 1
08.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
18.10.2025
Вестерло
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
04.10.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
87'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
16'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
13.09.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 2
30.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
24.08.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
10.08.2025
Шарлеруа
1' - 90'
83'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 0
02.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
88'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+