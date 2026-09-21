Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 13 млн

Жеан Лукас - статистика

Баия
22 июня 1998 (28), Рио-де-Жанейро
#6 | Полузащитник
181 см | 78 кг
Бразилия
Статистика Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
68' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
23
4
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
71' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 66'
65'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
3'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 80'
17'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 69'
32'
43'
67'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+