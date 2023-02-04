Лайл Фостер - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Лайл
|Фамилия
|Фостер
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Имя
|Лайл
|Фамилия
|Фостер
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|68' - 90'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|90' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|71' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|61' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|07.02.2023
|1' - 88'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|04.02.2023
|73' - 90'
|Норвич Сити
|0:3
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|25.02.2023
|68' -90'
|Бернли (Бернли)
|4:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|21.02.2023
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|18.02.2023
|90' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|14.02.2023
|71' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.02.2023
|61' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Престон (Престон)
|04.02.2023
|73' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Бернли (Бернли)