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    Лайл Фостер - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Лайл
    Фамилия Фостер
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 2000 (22 года)
    Рост 185
    Вес 70
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 68' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 90' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 71' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 61' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 1' - 88' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    04.02.2023 73' - 90' Норвич Сити 0:3 Бернли Англия. Чемпионшип, 30 тур
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