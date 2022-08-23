Джеймс Джастин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Джастин
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Джастин
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -62'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|44'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)