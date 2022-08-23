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    Джеймс Джастин - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Джастин
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Родной город Лутон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -62' Лестер (Лестер) 3:0 Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
    44'
    23.08.2022 Был в запасе Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
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