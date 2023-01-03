Аарон Рэмсдейл - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Рэмсдейл
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Рэмсдейл
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|26
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|01.03.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|15.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|22.01.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|03.01.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.12.2022
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|06.11.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|30.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.10.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|16.10.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|04.09.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|31.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|27.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|13.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:2
|Лестер (Лестер)
|05.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)