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    Эдуард Готлиб - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Эдуард
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Готлиб
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 августа 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Оренбург (Оренбург)
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