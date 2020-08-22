Эдуард Готлиб - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Готлиб
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Готлиб
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)