Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швейцария. Суперлига
Команды
Тун
Джастин Рот
Статистика
€ 700 тыс
Джастин Рот - статистика
Тун
29 октября 2000 (25), Тун
#16 | Полузащитник
183 см
Швейцария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
3 : 2
06.09.2026
Тун
46' - 90'
75'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Тун
0 : 0
02.09.2026
Лозанна-Спорт
1' - 81'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
3 : 4
30.08.2026
Тун
1' - 79'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тун
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+