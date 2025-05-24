Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ромарио Бару - статистика

Радомяк
25 января 2000 (26), Биссау
#6 | Полузащитник
179 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
20
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
4 : 0
24.05.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Янг Бойз
6 : 2
18.05.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
2 : 3
14.05.2025
Базель
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лугано
2 : 5
10.05.2025
Базель
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Базель
5 : 1
04.05.2025
Серветт
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Базель
5 : 0
21.04.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Цюрих
0 : 4
12.04.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Базель
2 : 0
06.04.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
2 : 1
03.04.2025
Грассхоппер
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Винтертур
0 : 2
30.03.2025
Базель
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 2
16.03.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Люцерн
1 : 1
09.03.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
2 : 0
01.03.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
22.02.2025
Базель
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Базель
1 : 1
16.02.2025
Лозанна-Спорт
1' - 59'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Серветт
2 : 1
09.02.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Базель
2 : 1
06.02.2025
Люцерн
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
0 : 1
02.02.2025
Базель
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
4 : 1
26.01.2025
Сьон
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
2 : 2
19.01.2025
Базель
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
1 : 1
30.11.2024
Лозанна-Спорт
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
3 : 1
24.11.2024
Серветт
1' - 59'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
1 : 4
09.11.2024
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Базель
5 : 0
02.11.2024
Винтертур
1' - 71'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 2
30.10.2024
Базель
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
0 : 6
26.10.2024
Базель
1' - 71'
48'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Базель
2 : 1
20.10.2024
Санкт-Галлен
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 0
06.10.2024
Янг Бойз
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
1' - 86'
77'
86'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+