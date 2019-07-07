Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Федак - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Богданович
    Фамилия Федак
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 2001 (21 год)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 90' -90' Мордовия (Саранск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    • Читайте нас: 
    11