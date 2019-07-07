Михаил Федак - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Богданович
|Фамилия
|Федак
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Богданович
|Фамилия
|Федак
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|90' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)