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Польша. Экстракласса
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Легия
Рафал Августиняк
Статистика
€ 350 тыс
Рафал Августиняк - статистика
Легия
14 октября 1993 (32)
#8 | Полузащитник
185 см | 82 кг
Польша
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
1' - 90'
78'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Баник
2 : 2
24.07.2025
Легия
1' - 90'
60'
Лига Европы, 1 раунд
Актобе
0 : 1
17.07.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Легия
1 : 0
10.07.2025
Актобе
1' - 90'
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