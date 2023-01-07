Аясэ Уэда - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Аясэ
|Фамилия
|Уэда
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1998 (24 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Аясэ
|Фамилия
|Уэда
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 70'
|Серкль Брюгге
|3:1
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|32' 55'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|39'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|1:1
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|27
|13
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -70'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|32' 55'
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|39'
|19.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|90'
|29.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|58'
|21.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24'
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|1' -67'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|1' -80'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|36'
|29.10.2022
|1' -63'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|1' -69'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|32' 57'
|18.10.2022
|1' -80'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|1' -73'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|39'
|09.10.2022
|46' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|72' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|1' -89'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|44'
|11.09.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|33'
|27.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|11'
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|1' -75'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|46' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)