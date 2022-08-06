Луис Диас - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 75,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|8
|3
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -42'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|34' 6'
|01.10.2022
|46' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|54'
|03.09.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|9:0
|Борнмут (Борнмут)
|3' 85'
|22.08.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|61' 40'
|06.08.2022
|1' -78'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)