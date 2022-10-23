Гидо Родригес - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Гидо
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 28,00
млн
|Имя
|Гидо
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|77'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|90'
|04.02.2023
|1' - 62'
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|19
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|77'
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|90'
|04.02.2023
|1' -62'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|01.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|1' -60'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|24'
|08.01.2023
|46' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|10.11.2022
|1' -58'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|23.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|57'
|19.10.2022
|1' -79'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|84'
|15.08.2022
|1' -87'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)