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    Гидо Родригес - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Гидо
    Фамилия Родригес
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 28,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    77'
    11.02.2023 1' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    90'
    04.02.2023 1' - 62' Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 19 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    77'
    11.02.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    90'
    04.02.2023 1' -62' Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    01.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Барселона (Барселона)
    28.01.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.01.2023 1' -60' Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    24'
    08.01.2023 46' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    10.11.2022 1' -58' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    23.10.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    57'
    19.10.2022 1' -79' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    16.10.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    09.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.09.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Жирона (Жирона)
    11.09.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    03.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    26.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    84'
    15.08.2022 1' -87' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
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