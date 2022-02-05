Эстебан Андрада - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Андрада
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|194
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Андрада
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монтеррей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2022
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:0
|Монтеррей (Монтеррей)