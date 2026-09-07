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Кубок лиг Северной Америки
Команды
Монтеррей
Эстебан Андрада
Статистика
€ 400 тыс
Эстебан Андрада - статистика
Монтеррей
26 января 1991 (35), Мендоса
#1 | Вратарь
194 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Клубный чемпионат мира 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
27
0
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
1' - 90'
64'
90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кордоба
1 : 0
11.04.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
1 : 1
02.04.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
2 : 0
29.03.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
1' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
14.03.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Кадис
0 : 1
06.03.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Сарагоса
0 : 1
28.02.2026
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
2 : 1
22.02.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Леонеса
0 : 0
14.02.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Сарагоса
1 : 1
07.02.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альбасете
2 : 0
31.01.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 3
10.01.2026
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
1 : 1
21.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
65'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
1 : 2
22.11.2025
Сарагоса
1' - 90'
81'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
1 : 0
16.11.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
0 : 2
02.11.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
4 : 2
11.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Сарагоса
0 : 0
15.09.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
Был в запасе
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