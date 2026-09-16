Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Йеферсон Сотельдо - статистика

Флуминенсе
30 июня 1997 (29)
#30 | Полузащитник
158 см
Венесуэла
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Платенсе
2 : 1
16.09.2026
Флуминенсе
1' - 72'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 0
09.09.2026
Платенсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 74'
61'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 59'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
19
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 74'
61'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 83'
66'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
1
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
3
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+