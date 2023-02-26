Хуниор Морено - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Хуниор
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Хуниор
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 68'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -68'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)