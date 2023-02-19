Хоэль Гратероль - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Хоэль
|Фамилия
|Гратероль
|Команда
|Самора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Хоэль
|Фамилия
|Гратероль
|Команда
|Самора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)