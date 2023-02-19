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    Хоэль Гратероль - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Хоэль
    Фамилия Гратероль
    Команда Самора
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
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