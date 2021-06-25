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    Луис Акин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Акин
    Состав Основной
    Родной город Санта-Крус
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2021 1' -47' Боливия 1:4 Аргентина
    25.06.2021 Был в запасе Боливия 0:2 Уругвай
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