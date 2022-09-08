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    Янис Кусулос - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Янис
    Фамилия Кусулос
    Команда Омония
    Состав Основной
    Родной город Лимассол
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июня 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:0 Омония (Никосия)
    27.10.2022 72' -90' Омония (Никосия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    08.09.2022 82' -90' Омония (Никосия) 0:3 Шериф (Тирасполь)
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