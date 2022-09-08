Янис Кусулос - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Кусулос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Кусулос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|72' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|08.09.2022
|82' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)