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    Жуан Педро - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Жуан
    Фамилия Педро
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 2001 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    20.02.2023 1' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 87' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    32' 85'
    11.02.2023 1' - 79' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 71' - 90' Рединг 2:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 26 9 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Престон (Престон)
    25.02.2023 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    20.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.02.2023 1' -87' Бернли (Бернли) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    32' 85'
    11.02.2023 1' -79' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    04.02.2023 71' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    90'
    26.12.2022 1' -35' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    17.12.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:2 Уотфорд (Уотфорд)
    54' 86'
    11.12.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 55' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    08.11.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Рединг (Рединг)
    15' 87'
    05.11.2022 1' -64' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    02.11.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:2 Уотфорд (Уотфорд)
    29.10.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    87'
    23.10.2022 1' -84' Уотфорд (Уотфорд) 4:0 Лутон Таун (Лутон)
    57'
    19.10.2022 46' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 63' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.09.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:2 Сандерленд (Сандерленд)
    13.09.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    03.09.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    24'
    27.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    50' 27' 40'
    16.08.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    12.08.2022 1' -79' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Бернли (Бернли)
    08.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    01.08.2022 1' -87' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    56' 49'
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