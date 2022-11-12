Жуан Педро - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Жуан
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Жуан
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 87'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|32' 85'
|11.02.2023
|1' - 79'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|71' - 90'
|Рединг
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|26
|9
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|25.02.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|1' -87'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|32' 85'
|11.02.2023
|1' -79'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|71' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|90'
|26.12.2022
|1' -35'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|17.12.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|54' 86'
|11.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.11.2022
|55' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|08.11.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|15' 87'
|05.11.2022
|1' -64'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|02.11.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|29.10.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|87'
|23.10.2022
|1' -84'
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:0
|Лутон Таун (Лутон)
|57'
|19.10.2022
|46' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.10.2022
|63' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|13.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24'
|27.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|50' 27' 40'
|16.08.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|12.08.2022
|1' -79'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|08.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.08.2022
|1' -87'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|56' 49'