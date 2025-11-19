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Мексика. Лига МХ
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Тигрес УАНЛ
Диего Лайнес
Статистика
€ 7 млн
Диего Лайнес - статистика
Тигрес УАНЛ
9 июня 2000 (26)
#16 | Нападающий
167 см | 58 кг
Мексика
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
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Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мексика
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 2
19.11.2025
Парагвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
16.11.2025
Уругвай
79' - 90'
81'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
15.10.2025
Эквадор
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 4
12.10.2025
Колумбия
1' - 57'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
62' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
07.09.2025
Япония
Был в запасе
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