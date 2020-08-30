Билаль Бенхедим - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Билаль
|Фамилия
|Бенхедим
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Билаль
|Фамилия
|Бенхедим
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.11.2020
|1' -60'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.10.2020
|79' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:3
|Ницца (Ницца)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)