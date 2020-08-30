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    Билаль Бенхедим - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Билаль
    Фамилия Бенхедим
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    08.11.2020 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.11.2020 1' -60' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    25.10.2020 Был в запасе Метц (Метц) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.10.2020 79' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:3 Ницца (Ницца)
    30.08.2020 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Лорьян (Лорьян)
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