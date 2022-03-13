Тони Мойя - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Мойя
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Мойя
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|26
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|79' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.05.2022
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.04.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2022
|81' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.03.2022
|66' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Гранада (Гранада)
|13.03.2022
|1' -83'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.02.2022
|83' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.01.2022
|88' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|18.01.2022
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|02.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.12.2021
|77' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2021
|1' -54'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.12.2021
|80' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|03.12.2021
|1' -57'
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.11.2021
|1' -78'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|20.11.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|5'
|06.11.2021
|1' -60'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|12'
|30.10.2021
|1' -80'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.10.2021
|60' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.10.2021
|1' -85'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|01.10.2021
|1' -82'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|1' -79'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2021
|86' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.09.2021
|1' -64'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|28'
|27.08.2021
|83' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)