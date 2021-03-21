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    Алекс Санчес - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Санчес
    Команда Комо
    Состав Основной
    Родной город Бенидорм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1998 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 13 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    16.05.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    12.05.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    02.05.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:3 Барселона (Барселона)
    24.04.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.04.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    18.04.2021 68' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    11.04.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    04.04.2021 1' -73' Кадис (Кадис) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    21.03.2021 1' -79' Валенсия (Валенсия) 2:1 Гранада (Гранада)
    66'
    12.03.2021 76' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    05.03.2021 1' -66' Валенсия (Валенсия) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    27.02.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:0 Валенсия (Валенсия)
    20.02.2021 1' -71' Валенсия (Валенсия) 2:0 Сельта (Виго)
    14.02.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    07.02.2021 90' -90' Атлетик (Бильбао) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Эльче (Эльче)
    24.01.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    10.01.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    04.01.2021 64' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    22.12.2020 69' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Севилья (Севилья)
    19.12.2020 42' -90' Барселона (Барселона) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    45'
    12.12.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    07.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    28.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.11.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    08.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:1 Реал (Мадрид)
    01.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    23.10.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    18.10.2020 1' -53' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    03.10.2020 56' -90' Валенсия (Валенсия) 0:2 Бетис (Севилья)
    29.09.2020 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    26.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    19.09.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    13.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:2 Леванте (Валенсия)
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