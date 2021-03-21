Алекс Санчес - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бенидорм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бенидорм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.04.2021
|68' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.04.2021
|1' -73'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|21.03.2021
|1' -79'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|66'
|12.03.2021
|76' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|05.03.2021
|1' -66'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Валенсия (Валенсия)
|20.02.2021
|1' -71'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Сельта (Виго)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|07.02.2021
|90' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.01.2021
|64' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.12.2020
|69' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|19.12.2020
|42' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|45'
|12.12.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:1
|Реал (Мадрид)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|23.10.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.10.2020
|1' -53'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|03.10.2020
|56' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|29.09.2020
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Леванте (Валенсия)