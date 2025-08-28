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Алекс Санчес
Статистика
Алекс Санчес - статистика
Завершил карьеру
16 декабря 1998 (27), Бенидорм
#11 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпия
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Ноа
3 : 2
28.08.2025
Олимпия
1' - 70'
Лига конференций, 4 раунд
Олимпия
1 : 4
21.08.2025
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Эгнатия
2 : 4
14.08.2025
Олимпия
98' - 120'
107'
Лига конференций, 3 раунд
Олимпия
0 : 0
07.08.2025
Эгнатия
61' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Интер
1 : 1
29.07.2025
Олимпия
1' - 90'
84'
Лига конференций, 2 раунд
Олимпия
4 : 2
23.07.2025
Интер
1' - 90'
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