Фарид Эль-Мелали - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Эль-Мелали
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Эль-Мелали
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Монпелье
|5:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|25.02.2023
|85' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|25.02.2023
|85' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|1' -23'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|11.01.2023
|62' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|01.01.2023
|1' -70'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|30'
|28.12.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|1' -85'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|05.11.2022
|1' -75'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|30.10.2022
|74' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|23.10.2022
|86' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.10.2022
|80' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Анжер (Анжер)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:3
|Страсбур (Страсбур)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:3
|Марсель (Марсель)