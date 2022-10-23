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    Фарид Эль-Мелали - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Фарид
    Фамилия Эль-Мелали
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Родной город Блида
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1997 (25 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Монпелье 5:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    25.02.2023 85' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    Статистика по турнирам
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