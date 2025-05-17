Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фарид Эль-Мелали
Статистика
Фарид Эль-Мелали - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1997 (29), Блида
#28 | Нападающий
168 см
Алжир
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
31
2
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2 : 0
17.05.2025
Анжер
62' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
2 : 1
10.05.2025
Страсбур
75' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 1
04.05.2025
Анжер
81' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
0 : 2
27.04.2025
Лилль
61' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
2 : 1
20.04.2025
Анжер
1' - 56'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
2 : 0
13.04.2025
Монпелье
1' - 69'
2'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
05.04.2025
Анжер
1' - 46'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
0 : 3
30.03.2025
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
15.03.2025
Монако
67' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
09.03.2025
Анжер
64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 4
02.03.2025
Тулуза
1' - 72'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 3
22.02.2025
Анжер
61' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
0 : 1
16.02.2025
Анжер
38' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
09.02.2025
Марсель
1' - 55'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
02.02.2025
Гавр
1' - 74'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
26.01.2025
Анжер
1' - 63'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 0
19.01.2025
Осер
1' - 75'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
12.01.2025
Анжер
1' - 62'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 0
05.01.2025
Брест
1' - 76'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
0 : 3
07.12.2024
Лион
1' - 76'
Франция. Лига 1, 13 тур
Гавр
0 : 1
01.12.2024
Анжер
1' - 80'
63'
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
1 : 0
24.11.2024
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
2 : 4
09.11.2024
ПСЖ
1' - 79'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
0 : 1
01.11.2024
Анжер
1' - 72'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
4 : 2
26.10.2024
Сент-Этьен
1' - 77'
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
1 : 1
20.10.2024
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
1 : 1
04.10.2024
Анжер
1' - 86'
54'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 3
29.09.2024
Реймс
62' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
1' - 70'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
1' - 72'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
46' - 90'
63'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
6
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+